Waldammer im Botanischen Garten in Wien gesichtet

In Wien wurde ein Waldammer gesichtet. Im Botanischen Garten konnte das als global gefährdet eingestufte Vögelchen eingefangen werden.

Im Rahmen des Programms "Integriertes Wintervogelmonitoring" konnte im Botanischen Garten in Wien eine Waldammer beobachtet und gefangen werden. Die Art tritt in Mitteleuropa nur als außerordentlich seltener Irrgast auf. In Österreich ist es somit der siebte Nachweis und der erste in Wien. Der Waldammer wurde als global gefährdet eingestuft.