Waffenlager in Perchtoldsdorf entdeckt

Im Zuge von Entrümpelungsarbeiten eines leerstehenden Wohnhauses stießen Arbeiter am Montag auf zahlreiche Waffen und Munition. Die Sammlung dürfte dem verstorbenen Hausbesitzer gehören.

Von Arbeitern einer Entrümpelungsfirma wurden am 7. Oktober 2019 gegen 09.45 Uhr in einem leerstehenden unbewohnten Haus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) diverse Waffen und Munition gefunden.