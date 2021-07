Waffen-Alarm am Wiener Schwedenplatz: Polizei musste zweimal ausrücken

Die Wiener Polizei musste am Freitag gleich zweimal wegen eines Waffen-Alarms rund um den Wiener Schwedenplatz ausrücken. Ein 85-jähriger Autofahrer bedrohte am Vormittag seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole, am Abend kam es zu einem weiteren Vorfall.

Am Donnerstag und Freitag ist es in Wien zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen, weil drei Personen unabhängig voneinander mit Schusswaffen hantiert haben. In einem Fall kam es sogar zu einer gefährlichen Drohung. Ein Autofahrer ärgerte sich über die Maßregelung eines anderen Pkw-Fahrers und seines Beifahrers, sodass er diese mit einer Schreckschusspistole bedrohte. Der 85-Jährige wurde vorübergehend festgenommen.

85-Jähriger zeigte Waffe aus Auto

Zu dem Vorfall kam es am Freitagvormittag bei der Fischerstiege - unweit des Schwedenplatzes - in der Innenstadt. Zwischen dem 85-Jährigen und den beiden 27-Jährigen kam es wegen eines Fahrmanövers zu Unstimmigkeiten. Nachdem sich der Pensionist mit seinem Auto eingeparkt hatte, wies ihn der Lenker des anderen Fahrzeuges zurecht. Daraufhin drohte der 85-Jährige mit der Waffe. Die alarmierte Polizei nahm ihn fest, er wurde später auf freiem Fuß angezeigt und ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Weiterer Alarm am Freitagabend

Am Freitagabend kam es dann zu weiteren Meldungen, dass eine Waffe bei einem Mann gesehen wurde. Am Franz-Josefs-Kai, der direkt am Schwedenplatz vorbeiführt, soll ein Syrer damit hantiert haben. Bei dem Mann, der ebenfalls vorübergehend festgenommen worden ist, wurde aber keine Waffe gefunden. Gegen den 28-Jährige wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Spielzeugpistole auf der Mahü

Bereits am Donnerstagabend kam es auf der Mariahilfer Straße ebenfalls zu einem Einsatz, weil ein Mann mit einer Waffe hantiert haben soll. Der Verdächtige wurde schlussendlich wegen aggressiven Verhaltens festgenommen. Das Video der Festnahme ging Freitagabend in sozialen Netzwerken viral. Bei der Waffe handelte es sich allerdings um eine Spielzeugpistole.