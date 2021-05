"Wäre nächster Schritt": Schopp schielt auf Trainerjob bei Wiener Austria

Für Markus Schopp gibt es offenbar die Option auf den Trainerjob bei Austria Wien. Sein Vertrag in Hartberg läuft aus, auch Gespräche dürften bereits laufen.

Markus Schopp hat nach dem Saison-Ende für seinen TSV Hartberg Interesse am Trainerjob bei der Wiener Austria signalisiert. "Klar, es wäre ein nächster Schritt für mich als Trainer", sagte Schopp nach der Europacup-Play-off-Niederlage seines Teams in der Fußball-Bundesliga gegen die Austria am Montag (0:3). "Es gibt vielleicht die Option Austria. Ich muss das in den nächsten Tagen besprechen, eine wichtige Rolle wird dabei auch meine Familie spielen."