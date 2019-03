Am 30. März startet der Reblaus Express in die neue Saison.

Wachaubahn und Reblaus Express: Start in neue Saison

Am 30. März starten die Wachaubahn und der Reblaus Express in Niederösterreich in die neue Saison. Mit dem Saisonstart sollen zahlreiche Neuerungen und Aktionen winken.