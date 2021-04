Wachau: Beginn der Marillen-Vollblüte für Ostern erwartet

In diesen Tagen bgeinnen in der Wachau die ersten Marillenbäume zu blühen. Die Blüte ist stark vom Wetter abhängig.

Die ersten Marillenbäume in der Wachau beginnen in diesen Tagen zu blühen. Der Start der Vollblüte wird für das Osterwochenende erwartet, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH mit. 100.000 Marillenbäume lassen die Weltkulturerbe-Region in Pastellfarben erstrahlen.