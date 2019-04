WAC feierte 3:1 Sieg gegen SKN St. Pölten

Der WAC feierte am 2. Spieltag in der Meisterrunde einen verdienten 3:1 Auswärtserfolg beim SKN St. Pölten.

In einer zerfahrenen ersten Hälfte sorgte zunächst nur eine Szene für Diskussionsstoff, nämlich als WAC-Torhüter Alexander Kofler nach einer knappen halben Stunde den herbeibrausenden SKN-Stürmer Kwang-ryong Pak im Sechzehner von den Beinen holte. Allerdings war Kofler auch am Ball dran und Schiedsrichter Josef Spurny gab nicht einmal Foul, geschweige denn eine Karte für den Kärntner „Sensenmann“.

WAC sorgte kurz vor der Pause für ein 1:0

Pak wurde mit dem Verdacht auf Knöchelbruch sofort ins Spital eingeliefert. Die St. Pöltner verloren zunächst – mit dem eingewechselten Husein Balic – noch nicht den Faden. Knapp vor der Pause setzte aber nach einer Unachtsamkeit der gesamten SKN-Hintermannschaft WAC-Stürmer Sekou Koita aus kurzer Distanz einen Ball an die Stange und Romano Schmid scheiterte mit dem Nachschuss. In der letzten Minute der regulären Spielzeit von Hälfte eins schlugen die Kärtner dann zu: Schmid kam am Sechzehnereck zum Ball marschiert gekonnt von links in die Mitte und schlenzte den Ball zum 1:0-Pausenstand für den WAC ins lange Eck.