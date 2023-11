WAC beendet Ungeschlagen-Serie von Austria Wien

Die Wiener Austria ist am Sonntag in der Fußball-Bundesliga dem WAC unterlegen.

Mit einer unglücklichen 0:1-(0:1)-Niederlage und einem fast schon unbekannten Gefühl hat die Wiener Austria am Sonntag Wolfsberg verlassen. Erstmals nach sechs Bundesliga- bzw. acht Pflichtspielen gingen Manfred Fischer und Co. als Verlierer vom Platz. Die Kärntner behaupteten dank des Tors von Scott Kennedy (32.) und des dritten Siegs en suite mit 23 Zählern Platz sechs, der Rückstand der Austria auf die Meistergruppe wuchs hingegen auf vier Punkte an.