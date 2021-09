VwGH verlang Neuregelung bei Vergabe von Trafiken

Die Vergabe von Tabaktrafiken muss neu geregelt werden, denn der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat entschieden, dass die Zuteilung von Trafiken dem Bundesvergabegesetz unterliegt

Freiwerdende Trafiken gehen auch heute noch an Menschen mit Behinderung

Kaiser Franz Joseph wollte mit der Vergabe der Trafiken Kriegsinvaliden ein Auskommen sichern. In dieser Tradition gehen freiwerdende Trafiken auch heute noch an Menschen mit Behinderung. Ein Bewerber, der zwei Mal übergangen wurde, weil ihm Menschen mit Behinderung vorgezogen worden waren, ging deshalb zu Gericht. Zwar verlor er in erster Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG), das Höchstgericht gab ihm aber recht. Die Bestellung von Trafikanten sei eine Beschaffung im vergaberechtlichen Sinn: Erworben werde dabei die vom Trafikanten verrichtete Dienstleistung, einschließlich seiner Verpflichtungen wie der Betriebspflicht (Ro 2019/04/0231). Also sei das Bundesvergabegesetz anzuwenden.