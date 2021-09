Vulkan-Ausbruch auf La Palma: Verzweiflung über monumentale Schäden

"Retten, was zu retten ist" heißt es momentan auf der Vulkaninsel La Palma. Dort begräbt die um die 1.000 Grad heiße Lava auf ihrem Weg zum Meer ein Haus nach dem anderen. Videos zeigen dramatische Szenen.

Die betroffenen Bewohner der Vulkaninsel La Palma haben auch am Mittwoch weiter verzweifelt versucht, die wichtigsten Teile ihres Hausrats zu retten, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. In dem Ort Todoque wurden Erinnerungsstücke, Kleidung, Möbel, Fahrräder, Matratzen und vieles andere, was nicht niet- und nagelfest war, auf Lastwagen verladen.