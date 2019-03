VSStÖ startet ÖH-Wahlkampf mit Video der Spitzenkandidatin Dora Jandl

Dora Jandl geht als Spitzenkandidatin der VSStÖ bei der kommenden ÖH-Wahl im Mai 2019 ins Rennen. Am 12. März wird der Kampagnen-Auftakt unter dem Slogan "Wir wollen mehr" erfolgen.

Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) geht mit der 23-jährigen Bildungswissenschafts-Studentin Dora Jandl als Spitzenkandidatin in die kommende ÖH-Wahl, die heuer von 27. bis 29. Mai stattfindet. Die bisherige Sozialreferentin der ÖH-Bundesvertretung stellt sich ab Dienstag in einem kurzen Web-Video und einer Social Media-Kampagne vor, wie der VSStÖ in einer Aussendung mitteilte.

Dora Jandl ist VSStÖ-Spitzenkandidatin bei ÖH-Wahl

Jandl war in ihrer Schulzeit bei der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) und in der Sozialistischen Jugend aktiv. Seit 2016 ist sie im VSStÖ tätig und seit 2017 Sozialreferentin in der Bundes-ÖH. In den kommenden Wochen werde sie auf Vorstellungstour durch Universitäts- und Fachhochschulstädte gehen.