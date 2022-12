Vorwürfe gegen Musikschul-Direktor: Anwalt konsultiert

Rund um die Vorwürfe gegen einen Musikschuldirektor im WEinviertel haben die betroffenen Gemeinden nun einen Anwalt eingeschaltet.

"Wir haben von Betroffenen schriftliche Stellungnahmen bekommen", sagte die Obfrau des Musikschulverbandes und Bürgermeisterin am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der Rechtsvertreter solle die Anschuldigungen und die weitere Vorgehensweise prüfen. Ergebnisse sollen noch heuer vorliegen: "Das muss sofort geklärt werden", betonte die Obfrau.

Dem Musikschuldirektor werden laut "Falter" sexuelle Belästigung, rassistische Beschimpfungen und Drohungen vorgeworfen, der Leiter bestreitet demnach die Anschuldigungen. Er wurde in der Vorwoche zwangsbeurlaubt. Bereits im September 2021 waren in den "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") Vorwürfe gegen den Musikschuldirektor erhoben worden. In Folge habe der damalige Musikschulverbands-Obmann ein Gespräch mit dem Leiter geführt, hieß es. Beschwerden bei den Gemeinden habe es nicht gegeben, sagte die Obfrau.