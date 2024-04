Vorsorgeuntersuchung: ÖGK verschickt Einladungen

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) machte am Dienstag darauf aufmerksam, dass die Vorsorgeuntersuchungen einmal jährlich kostenfrei sind.

Vorsorgeuntersuchung einmal im Jahr kostenlos möglich

"Je früher eine Erkrankung entdeckt wird, desto besser und schonender kann man sie behandeln", appellierte Krauter. Der Gesundheitscheck ist für alle Personen ab dem 18. Lebensjahr einmal im Jahr kostenlos möglich und kann bei jeder Ärztin und jedem Arzt mit entsprechendem Vertrag sowie in den Gesundheitszentren der ÖGK in Anspruch genommen werden. Empfohlen wird der Gesundheitscheck Personen unter 40 Jahren in dreijährigen und ab 40 in zweijährigen Abständen. Natürlich könnten auch Personen, die keine Einladung erhalten haben, zur Vorsorgeuntersuchung gehen, sofern der letzte Gesundheitscheck zwölf Monate zurückliege, betont die ÖGK.