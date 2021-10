Vorsitz im ÖVP-U-Ausschuss: Bures will Sobotka "nicht dreinreden"

Ob Wolfgang Sobotka den Vorsitz im U-Ausschuss zu den ÖVP-Ermittlungen übernimmt, müsse er selbst entscheiden, so die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures.

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) will Präsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nicht dreinreden, ob er den Vorsitz im kommenden U-Ausschuss zu den diversen Affären im Nahbereich der ÖVP übernehmen soll: "Er entscheidet, ob er meint, den Ausschuss führen zu können", meinte sie am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus".