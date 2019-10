Vorsichtige Partie: Austria Wien siegt mit 1:0 über Sturm Graz

Am Sonntag konnte sich Austria Wien mit einem 1:0-Sieg über Sturm Graz in die Länderspielpause verabschieden. Torschütze war Christoph Monschein.

Austria Wien hat sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg über Sturm Graz in die Länderspielpause verabschiedet. Dank ihrem Torjäger Christoph Monschein (82.) ist die Austria nach zehn Runden mit zwölf Punkten nun Siebenter. Sturm hat nach der bereits vierten Saisonniederlage den Anschluss an die Topteams ein wenig verloren, auf den Dritten WAC fehlen nun sechs Punkte.

Sturm Graz gegen Austria Wien als vorsichtig geführte Partie

In einem vorsichtig geführten Prestige-Duell waren beide Offensivreihen über weite Strecken blass geblieben. Was auch an der taktischen Ausrichtung beider Mannschaften lag. Austria-Trainer Christian Ilzer setzte wie beim 1:4 gegen Salzburg auf einen defensiven Dreier- beziehungsweise Fünferverbund, erneut mit Alexander Grünwald in der Rolle eines "Liberos" (Ilzer). Bei Sturm hoffte Trainer Nestor El Maestro auf "Kontrolle mit und ohne den Ball" und vertraute daher der defensiveren Mittelfeldzentrale Ivan Ljubic/Juan Dominguez.