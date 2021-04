Vorsicht: Betrugsanrufe im Raum Baden häufen sich

Im Raum baden erhalten Bürger, die im Telefonbuch zu finden sind, vermehrt Betrugsanrufe: Personen gaben sich am Telefon als Polizisten aus und forderten die Übergabe von Wertgegenständen.

Im Raum Baden sind zuletzt vermehrt Betrugsanrufe verzeichnet worden. Immer wieder gaben sich nach Angaben der Stadtpolizei vom Donnerstag Personen am Telefon als Exekutivbeamte aus und sprachen von einem Einbruch in der Nähe. Danach wurden die Opfer aufgefordert, den Anrufern Wertgegenstände auszuhändigen und Schmuck und Sparbücher damit vermeintlich in Sicherheit zu bringen. In den meisten Fällen haben die Betrüger bisher das Pseudonym "Thomas Frick" verwendet.