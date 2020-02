Vorhersage bei FinanzOnline nicht immer möglich

Das Finanzministerium hat Probleme mit dem Online-Tool FinanzOnline und kann das Steuerguthaben in manchen Fällen nicht vorhersagen. An einer technischen Lösung werde bereits gearbeitet.

Das Jahr 2020 ist das erste Jahr, in dem der für das Jahr 2019 zustehende Familienbonus Plus auch mit der Arbeitnehmerveranlagung beantragt werden kann. Dies erweist sich als durchaus komplex. Probleme bei den Prognosen werden vom Finanzministerium eingestanden, an einer technischen Lösung wird gearbeitet.