Vorgetäuschte Messerattacke auf Frau in Aderklaa: Weitere Festnahme

Ein weiterer Verdächtiger ist nach einer 31-Jährigen im Fall um eine fingierte Messerattacke im Mai in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) festgenommen worden.

U-Haft für Verdächtigen am 7. September verhängt

Über den Verdächtigen wurde am 7. September die U-Haft verhängt, teilte Josef Mechtler von der Korneuburger Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage mit. Im Zuge der Ermittlungen wird laut Musliu auch der Pkw seines Mandanten auf Blutspuren der Frau untersucht. "Er kann sie in seinem Auto mitgenommen haben, aber die Frage ist: Was wusste er?", meinte der Rechtsanwalt. Noch ausständig ist ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes psychiatrisches Gutachten zur 31-Jährigen.