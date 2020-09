Vorgänge in Pflegeheim in Niederösterreich: Angeklagte bestritten Vorwürfe

Mittwochvormittag sind die Einvernahmen der Angeklagten im Prozess um die Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten im niederösterreichischen Bezirk St. Pölten fortgesetzt worden. Eine 55-jährige ehemalige Pflegehelferin, die von 2013 bis 2016 in der Einrichtung tätig war, bekannte sich nicht schuldig. Auch eine 52-Jährige bekannte sich nicht schuldig. Ebenso müssen sich ein 30-Jähriger und eine 34-Jährige vor einem Schöffengericht in St. Pölten verantworten.

Vorwurf in Pflegeheim in NÖ: Bewohner gequält und beschimpft

Ordinäre und menschenverachtende Einträge in dienstlicher WhatsApp-Gruppe

Ausgetauscht hat man sich daher in der dienstlichen WhatsApp-Gruppe, in der sich ordinäre und durchwegs menschenverachtende Einträge tummeln. "Hier haben wir Dampf abgelassen", bemühte die 55-Jährige - so wie bereits zwei Angeklagte am ersten Prozesstag - den Begriff Psychohygiene. "Ich kann das Wort schon nicht mehr hören", entgegnete die vorsitzende Richterin. "Der Chat-Verlauf ist ja ein Wahnsinn, das muss man immer wieder wiederholen", bekräftige sie. Dem pflichtete die Beschuldigte bei, die Kommentare seien aber nie "gegen die Bewohner gerichtet" gewesen.