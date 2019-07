Vorerst nur in SCS: Saturn-Österreich bekommt Betriebsrat

In der SCS haben die Mitarbeiter von Saturn einen Betriebsrat gegründet. In den weiteren 14 österreichischen Filialen gibt es bisher noch keine betriebliche Arbeitnehmervertretung.

Die Mitarbeiter der Elektrokette Saturn in der Shopping City Süd (Vösendorf/NÖ) haben einen Betriebsrat gegründet. "Nach intensiven Bemühungen" sei die Betriebsratsgründung gelungen, teilte die Gewerkschaft GPA-djp am Dienstag mit. In den anderen 14 Saturn-Filialen in Österreich gibt es noch keine betriebliche Arbeitnehmervertretung.