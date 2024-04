Am Wochenende steigt in Wien wieder der Vienna City Marathon.

Vorbereitungen für den Vienna City Marathon in vollem Gange

Am kommenden Sonntag findet der Vienna City Marathon statt. Die Vorbereitungen für das Großevent sind bereits in vollem Gange. Über 42.000 Teilnehmer werden an den verschiedenen Bewerben teilnehmen.

Wie der ORF berichtet, sind über 900 Personen von etwa 100 verschiedenen Lieferanten an den Auf- und Abbauarbeiten für den Vienna City Marathon beteiligt. Insgesamt werden dabei 150 Tonnen Material verwendet. Head of Production Florian Holecek betont, dass die Vorbereitungen für das Großevent eine enorme logistische Herausforderung darstellen. Besonders aufwendig ist die Errichtung der Absperrgitter entlang der 42 Kilometer langen Strecke, um sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer zu sichern.

Tausende helfende Hände für Aufbauarbeiten beim Wien Marathon

Die Aufbauarbeiten starten am Rathausplatz, wo unter anderem rund 80 Pagodenzelte für die Veranstaltung aufgestellt werden. Parallel dazu entsteht in der Marx Halle die "Vienna Sports World", eine Sport- und Freizeitmesse auf 6.000 Quadratmetern. Hier können nicht nur die Teilnehmer ihre Startnummer abholen, sondern auch die neuesten Trends und Produkte von über 20 Ausstellern begutachten.

Die Strecke des Vienna City Marathons führt die Teilnehmer von der Reichsbrücke nahe der UNO-City über die Prater Hauptallee, Schloss Schönbrunn und die Ringstraße bis zum Ziel vor dem Burgtheater. Insgesamt werden dabei 640.000 Kilometer zurückgelegt, was 16 Umrundungen der Erde entspricht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen fünf und 85 Jahren alt.