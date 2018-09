Vorarlberg, Tirol, Salzburg: Neustart bei Mindestsicherung gewünscht

Salzburgs Soziallandesrat Heinrich Schellhorn will die gemeinsamen Vorstellungen der Länder für eine Reform der Mindestsicherung im Oktober bei einem außerordentlichen Treffen der Sozialreferenten besprechen. Vorarlbergs Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) erklärte, die Länder hätten in den vergangenen Jahren bereits Schritte gesetzt, um Menschen aus der Mindestsicherung herauszuholen.

Diese Maßnahmen sollten beispielhaft in den Prozess einfließen. Eine Kürzung der aktuellen Mindestsicherungsleistungen hätte einen Anstieg von akut armutsbetroffenen Menschen zur Folge. Stattdessen sollte gemeinsam in Maßnahmen am Arbeitsmarkt, in Aus- und Weiterbildungen sowie in Integration investiert werden, so die Landesräte.

(APA/Red)