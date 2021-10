Romeo und Julia? In vielen Fällen war eine filmische Liebesgeschichte wirklich nur gut geschauspielert

Romeo und Julia? In vielen Fällen war eine filmische Liebesgeschichte wirklich nur gut geschauspielert ©Glomex

Romeo und Julia? In vielen Fällen war eine filmische Liebesgeschichte wirklich nur gut geschauspielert ©Glomex

Von wegen große Liebe: Diese Filmpaare waren in Wirklichkeit zerstritten

Bei so manchem berühmten Film-Liebespaar meint man, die Funken hätten nur so gesprüht - in Wahrheit konnten sich nicht wenige davon gar nicht riechen. Welche das waren, erfahren Sie hier.

Die Liebesgeschichten, die uns Hollywood immer wieder auftischt, würden wir nur zu gerne glauben. Doch die Realität ist meist eine andere. Welche Film-Liebespaare in Wirklichkeit so gar nicht miteinander konnten, obwohl sie vor laufender Kamera große Liebesgeschichten oder gar heiße Sex-Szenen mimen mussten, sehen Sie im Video.

Diese Filmpaare waren in Wirklichkeit zerstritten