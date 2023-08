Von wegen Freiheit

Gastkommentar von Johannes Huber. Bargeld ist fast allen Menschen in Österreich wichtig. Nehammer und Kickl nützen das hemmungslos aus – und täuschen darüber hinweg, worüber es ihnen in Wirklichkeit geht.

Die Sache ist durchschaubar: Der bereits wahlkämpfende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gibt vor, Bargeld in der Verfassung verankern zu müssen. Er weiß: Fast allen Menschen in Österreich ist es wichtig, mit Münzen und/oder Scheinen bezahlen zu können. Bei einer Umfrage, die vor zwei Jahren im Auftrag des Finanzministeriums durchgeführt worden ist, ist das jedenfalls von 87 Prozent betont worden. Bei Älteren handelte es sich sogar um 97 Prozent.

Das ist aufgelegt für Populisten: Man vermittle den Eindruck, dass Bargeld gefährdet sei und tue gleich auch so, als würde man sich für seinen Erhalt engagieren. FPÖ-Chef Herbert Kickl macht das schon lange. Jetzt ist auch Karl Nehammer dazu übergegangen.

In Wirklichkeit ist Bargeld nicht gefährdet, sondern dort verankert, wo es wirkungsvoll abgesichert ist: In der EU-Verfassung. Und in Wirklichkeit ist gerade auch eine EU-Verordnung im Werden, die die Annahme von und den Zugang zu Bargeld gewährleisten soll. Wer besorgt ist, kann sich daran beteiligen. Alles andere ist Show.