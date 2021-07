Von wegen beliebt: Diese Stars haben Millionen Fake-Follower

Wenn man sich über Millionen an Followern auf Instagram freuen darf, kann es passieren, dass der eine oder andere Fake-Account dabei ist. Bei einigen Stars machen die gefälschten Anhänger aber schon fast die Hälfte der Fans aus.

Jenner-Schwestern haben Millionen Fake-Abonnenten

Zum Zeitpunkt der Studie kam Kylie dabei auf 223,5 Millionen Abonnenten - stolze 40 Prozent davon sollen fake sein, also fast 90 Millionen. Dabei ist natürlich unklar, ob die 23-Jährige einige davon gekauft hat oder ob ihr irgendwelche Bots folgen. Eine Mischung ist natürlich auch möglich.

Blake Lively, Justin Bieber und Rihanna ebenfalls betroffen

Auch bei Schauspielerin Blake Lively sind 37 Prozent ihrer Follower offenbar nicht real, ebenso wie bei Sänger Justin Bieber. Konkret in Zahlen ausgedrückt heißt das: Bei der Frau von Ryan Reynolds sind von 28,3 Millionen rund zehn Millionen Profile fake. Beim Gatten von Hailey Bieber sind es derweil etwa 62 Millionen seiner 169 Millionen Anhänger.

Platz 5 geht an Sängerin Rihanna. Sie darf sich über 36 Prozent an Fake-Accounts ärgern, die zu ihren rund 93 Millionen Abonnenten zählen, also rund 33 Millionen.