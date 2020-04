Von Risikogruppen bis Schutzmasken: Neues Corona-Gesetzespaket kommt

Am heutigen Mittwoch bringt die Koalition ihr nächstes Gesetzespaket zur Bewältigung der Coronakrise ein. Unter anderem wird es um Risikogruppen und steuerfreie Schutzmasken gehen.

Genaues zur Risikogruppen-Definition wird behandelt

Personenbezogene Daten dürfen in speziellen Fällen weitergegeben werden

Zum Zweck der Aufrechterhaltung der Betreuung und zur Vermeidung von Un- oder Unterversorgung von zu Pflegenden sollen von den jeweiligen Landesstellen des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen an die zuständigen Ämter der Landesregierungen und an den Fonds Soziales Wien personenbezogene Daten weitergegeben werden können, und zwar Name, Adresse, Telefonnummer und Pflegegeldstufe der pflegebedürftigen Personen sowie Name, Adresse und Telefonnummer der Förderwerber. Die verarbeiteten personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie für die Erfüllung des konkreten Zwecks der Aufrechterhaltung der Betreuung von pflegebedürftigen Personen im Zusammenhang mit der 24-Stunden-Betreuung nicht mehr benötigt werden, spätestens jedoch mit Ablauf des heurigen Jahres.