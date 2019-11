Von Marokko nach Wien: Österreicher mit Drogen-Koffer gefasst

Ein Oberösterreicher ist am Flughafen Tanger-Boukhalef in Marokko mit mehr als vier Kilogramm Haschisch erwischt worden und befindet sich nun in U-Haft.

Die Festnahme bestätigte Außenministeriums-Sprecher Peter Guschelbauer auf APA-Anfrage nach einem Bericht in der Abendausgabe der "Krone" (Dienstag). Der 41-jährige Verdächtige sei mit dem illegalen Gepäck bei den Sicherheitskontrollen aufgeflogen.

Österreicher wollte mit Drogen-Koffer nach Wien



Noch bevor der mutmaßliche Drogenschmuggler in die Maschine in Richtung Wien einsteigen konnte, klickten im Wartebereich die Handschellen, heißt es im Bericht. "Wir wollen die Hintermänner. Der Verdächtige gehört möglicherweise einem internationalen Drogenkartell an", sagte ein Polizeisprecher laut "Krone".