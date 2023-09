Von Interpol gesuchter Meth-Dealer aus Österreich in Venedig geschnappt

Wegen internationalen Drogenhandels klickten für einen 56-jährigen Österreicher iranischer Herkunft nun in einem Hotel in Venedig die Handschellen, nachdem er von Interpol aufgespürt werden konnte.

Österreicher wegen Drogenhandels in Venedig festgenommen

Der Verdächtige hatte sich angeblich an einem illegalen Handel von Methamphetamin aus der türkischen Region Thrakien nach Mitteleuropa beteiligt. Interpol verständigte die Carabiniere in Venedig. Die Beamten nahmen den Österreicher in einem Hotel fest. Der Mann, gegen den die türkischen Justizbehörden im Jahr 2021 einen Haftbefehl ausgestellt hatten, wurde ins Gefängnis in Venedig eingeliefert, wo er bis zum Abschluss des Auslieferungsverfahrens bleiben wird.