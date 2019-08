Von Fans umjubelt: Indie-Rockerin Mitski trat im Wiener Flex auf

Dienstagabend trat die Indi-Rockerin Mitski im Wiener Flex auf. Mit 20 Songs sorgte sie für viel Stimmung und Jubel bei den Fans.

Oft wird sie als Retterin des Indie-Rock hingestellt. Doch eigentlich hat die japanisch-amerikanische Musikerin Mitski Miyawaki, die unter ihrem Vornamen seit einigen Jahren reduziert-pointierte Stücke zwischen Aufbruch und Melancholie veröffentlicht, darauf keine Lust. So schien es zumindest bei ihrem Wien-Gastspiel im Flex am Dienstagabend.

Dank diesem Rezept hat es nicht zuletzt ihr aktuelles, im Vorjahr erschienenes Album "Be The Cowboy" auf etliche Bestenlisten geschafft und den Hype um die Musikerin weiter vergrößert. Aber nicht nur die Kritiker feiern Mitski seit Jahren, auch ihre Anhängerschaft kann durchaus als ergeben bezeichnet werden, wie sich auch im Flex zeigte. Kaum war ein neuer Akkord erklungen, schon brandete Jubel auf und wurden zahlreiche Stücke wie das großartige "Geyser" entweder inbrünstig mitgesungen oder mit geschlossenen Augen genossen.

Doch das kam an diesem Abend nicht infrage. Zu sehr ging es in den 20 Songs, die in einer Stunde dicht an dicht gereiht wurden, um Kontrolle und äußerst bewusst gesetzte Akzente - seien sie nun musikalischer Natur oder optischer, wenn der Tisch im Laufschritt umrundet oder zur Seite gekippt als Podium verwendet wurde. Mitski und ihre Mitstreiter verzückten viele, dennoch durfte man etwas vermissen und darüber grübeln, was es nun war. Vielleicht erhält man die Antwort ja beim nächsten Mal.