Von der Leyens Rede für FPÖ "besorgniserregend"

Die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war in den Augen der FPÖ "realitätsfremd und besorgniserregend".

Die FPÖ hat die Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union als "realitätsfremd und besorgniserregend" abqualifiziert. Die freiheitliche Europasprecherin Petra Steger kritisierte am Donnerstag in einer Aussendung von der Leyens Festhalten am Green Deal zum klimagerechten Umbau der Wirtschaft ebenso wie die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Angriffskriegs sowie "völlig wahnsinnige Erweiterungsvisionen".