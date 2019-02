Von Baum getroffen: Forstarbeiter in NÖ schwer verletzt

Am Samstag forderte ein Forstunfall in Niederösterreich einen Schwerverletzten. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Amstetten geflogen.

In Windhag, einer Katastralgemeinde von Waidhofen an der Ybbs, ist ein Forstarbeiter am Samstagnachmittag von einem Baum getroffen worden. Der Mann wurde schwer verletzt, berichtete das Rote Kreuz in einer Aussendung. Er wurde vom Notarzthubschrauber “Christophorus 15” in das Landesklinikum Amstetten geflogen.