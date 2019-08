Von Amoklauf bis Verkehrsunfall: Samariterbund trainiert für Ernstfälle

Freitag und Samstag trainieren die Samariterbund-Organisationen aus mehreren europäischen Ländern in Mörbisch. Die Szenarien reichen vom Amoklauf bis hin zum Verkehrsunfall.

Schüsse, Hilfeschreie und anrückende Spezialkräfte - der Rettungseinsatz bei einem Amoklauf ist eines von sechs Szenarien, die Samariterbund-Organisationen aus mehreren europäischen Ländern am Freitag und Samstag im Burgenland trainieren. Das "SAM.I-Rescue Camp" findet bereits zum zweiten Mal in Mörbisch statt.

Übungen beim Samariterbund: Die Szenarien

Im Rahmen des Rescue Camps wird heuer ein Jubiläum gefeiert: Vor 25 Jahren erfolgte der Zusammenschluss von Samariterorganisationen aus mehreren Staaten, darunter Österreich, zu "Samaritan International" (SAM.I). "Der Rettungsdienst ist das Herzstück des Samariterbundes", sagten ASBÖ-Bundesgeschäftsführer und SAM.I-Vizepräsident Reinhard Hundsmüller in Mörbisch vor Journalisten. In den vergangenen Jahren habe man sich massiv weiterentwickelt im Hinblick auf die Bereiche Soziales, Hilfe und Obdachlosigkeit sowie Flüchtlingshilfe.

ASBÖ mittlerweile zweitgrößte Rettungsorganisation

Der Arbeitersamariterbund Österreich (ASBÖ) sei mittlerweile die zweitgrößte Rettungs- und Hilfsorganisation. Nach der geplanten Errichtung eines Pflegeheimes in Niederösterreich werde man flächendeckend in Österreich mit 35 Heimen präsent sein. Der Samariterbund habe inzwischen mehr als 200.000 Mitglieder sowie über 10.000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Dazu kämen 500 Rettungsfahrzeuge und 1.000 Pflegebetten.

Auch Polizei bei Übungen beteiligt

An der Übung in Mörbisch ist auch die Einsatzeinheit Burgenland der Polizei beteiligt. "Bei Schuss- und Stichverletzungen braucht man in erster Line einmal sehr viel Erfahrung, sehr viel gute Ausbildung, damit man das richtig einschätzen kann", erläuterte Grassl.