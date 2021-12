Volksbegehren gegen Korruption: Appell an die Regierung

Anlässlich des internationalen Anti-Korruptionstages am 9. Dezember richteten sich die Initiatioren des Anti-Korruptionsvolksbegehrens mit einem öffentlichen Appell an die Regierung.

Die Initiatoren des Anti-Korruptionsvolksbegehren machen auch nach der Regierungsumbildung Druck in eigener Sache. Anlässlich des internationalen Anti-Korruptionstages am 9. Dezember erging ein öffentlicher Appell mehrerer Organisationen an den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), an den Bundespräsidenten und alle Parlamentsparteien. Konkret eingefordert wurde vor allem das schon lange geplante Informationsfreiheitsgesetz.

"Österreich hätte sich viel ersparen können", sprach der Mitinitiator des Volksbegehrens, der frühere Leiter der internationalen Antikorruptionsakademie Martin Kreutner, am Dienstag in einer Pressekonferenz den jüngsten Wechsel in der Regierung an, der indirekt durch die Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ausgelöst wurde. Immer wieder sei bei derartigen politischen Umwälzungen in den vergangenen Jahren "Korruption" als zentrales Wort aufgetaucht.