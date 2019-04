Volksbankhaus in Wien verkauft: Künftig Hotel- oder Uni-Betrieb möglich

Das Volksbankhaus in der Wiener Kolingasse wurde verkauft. Eine Nachnutzung könnte im Hotel- oder Uni-Betrieb möglich werden.

Ende des Jahres zieht die Volksbank Wien aus ihrem bisherigen Hauptquartier in der Wiener Kolingasse aus und siedelt an einen neuen – diesmal angemieteten – Standort in Wien-Erdberg, auf ehemaligen Siemens-Gründen (Dietrichgasse). Die bisherige Bankzentrale im 9. Bezirk wurde verkauft, dem Vernehmen nach um rund 80 Mio. Euro.