VÖZ von Gesetzesentwurf für Amtsgeheimnis-Reform "enttäuscht"

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) ist von der von Türkis-Grün geplanten Reform des Amtsgeheimnisses "enttäuscht".

Der Gesetzesentwurf habe noch "hohes Potenzial zur Steigerung von Transparenz", heißt es in der Stellungnahme der Interessensvertretung. Gefordert wird sowohl ein "prioritärer Auskunftsanspruch legitimierter Journalisten" als auch eine Klarstellung zur Ausweitung der Prüfkompetenzen des Rechnungshofes. Die Begutachtung des Pakets endete am Montag.

VÖZ vom Gesetzesentwurf "enttäuscht"

Der VÖZ bemängelt, dass die Liste an Gründen, mit denen Informationen verweigert werden können, umfangreicher werde als bisher. "Wir sprechen uns strikt gegen eine Ausweitung der Auskunftsverweigerungsgründe im B-VG gegenüber dem Status Quo aus", heißt es in der Stellungnahme. Dass Kammern nur gegenüber ihren Angehörigen informationspflichtig bleiben, stellt für den Verband ebenfalls ein Problem dar. Gerade Informationen betreffend der Arbeiter- und Wirtschaftskammer seien regelmäßig von allgemeinem Interesse, bemängelt der Verband.

RH-Kontrolle der APA wäre "Widerspruch zur Rolle der Medien"

Die Prüfkompetenz des Rechnungshofes soll künftig bereits bei 25 Prozent Beteiligung von Bund, Land oder Gemeinden gelten. Bisher galt ein Schwellenwert von 50 Prozent. Dies könnte in der Praxis bedeuten, dass die Nachrichtenagentur APA - Austria Presse Agentur aufgrund der Minderheitsbeteiligung des ORF unter staatliche Finanzaufsicht bzw. Finanzkontrolle gestellt wird. Der VÖZ nimmt wie auch die APA in einer eigenen Stellungnahme an, dass dies nicht intendiert sei. "Die RH-Kontrolle einer Nachrichtenagentur, deren Genossenschafter überwiegend private Medienunternehmen sind, wäre in eklatantem Widerspruch zur Rolle der Medien als eben gerade nicht staatlicher public watchdog", meint der Verband und verlangt eine Klarstellung.