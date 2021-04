Vösendorf: Polizei löste Hochzeitsfeier mit 21 Leuten auf

21 Personen feierten am Samstag in einer Lagerhalle in Vösendorf eine Hochzeit. Sie wurden wegen Verstößen gegen die Covid-19-Bestimmungen angezeigt.

Eine Hochzeitsfeier ist am Samstagnachmittag in einer Lagerhalle Vösendorf (Bezirk Mödling) aufgelöst worden. Wegen Verstößen gegen die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung wurden 21 Personen der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die niederösterreichische Polizei am Montag. Bei den Gästen hatte es sich der Aussendung zufolge vorwiegend um rumänische Staatsbürger gehandelt, die nach den Identitätsfeststellungen die Lagerhalle verließen.

Firmenbesitzer wollte sich nicht ausweisen

Ein 38-jähriger in Wien lebender Österreicher gab an, Besitzer einer Firma in der Lagerhalle zu sein. Er weigerte sich laut Polizei mehrmals, sich auszuweisen, und wurde deshalb bis zur Klärung seiner Identität vorläufig festgenommen. Die Exekutive wurde durch eine Anzeige auf die illegale Feier aufmerksam, 28 Beamte waren an dem Einsatz beteiligt.