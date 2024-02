VKI warnt: Viele Haarspülungen enthalten Chemie, die in den Hormonhaushalt eingreifen

Alle 13 vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) getesteten Conditioner, vom günstigen Diskonter- bis zum teuren Kerastase-Produkt aus dem Friseurbedarf, tun das, was sie sollen - die Haare pflegen. Allerdings gibt es auch weniger erfreuliche Ergebnisse: "Sechs Produkte enthalten Substanzen, die in den Hormonhaushalt eines Organismus eingreifen können", kritisieren die Fachleute die Verwendung gewisser Chemikalien. Vergeben wurden drei Mal die Note "sehr gut", vier Mal "gut" und sechs Mal "durchschnittlich".

Denn in sechs Erzeugnissen fanden die Testerinnen und Tester "sogenannte potenziell endokrine Disruptoren". "Auch wenn bei Haarspülungen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die Verbindungen in den Körper gelangen, ist die Verwendung dieser Chemikalien in Conditionern absolut überflüssig", meinte VKI-Chemikalienexpertin Birgit Schiller. "Sie könnten - auch im Sinne der Umwelt - relativ einfach durch weniger problematische Stoffe ersetzt werden."