VKI stellt neuen Pensionsplaner vor

Der VKI stellt seinen neuen Pensionsplaner vor, der altere Semester auf das Pensionsalter vorbereiten soll. Von Beratern rät der Verein der Konsumenteninformation generell eher ab.

Viele Menschen spätestens ab 50 machen sich Gedanken über ihre finanzielle Situation in der Pension. Da könnte der neue Pensionsplaner von Verein der Konsumenteninformation (VKI) Abhilfe schaffen. Am am Dienstag ist das Buch “Konsument-Pensionsplaner” vorgestellt worden. “Das Buch soll dabei helfen, sich aufs Pensionsalter vorzubereiten”, sagte Mit-Autor Walter Hager vom VKI vor Journalisten.