VKI-Klage gegen T-Mobile wegen "Gratishandys"

Die viel beworbenen "Gratishandys" haben einmal mehr den Verein für Konsumenteninformation (VKI) sowie die Justiz beschäftigt. Diesmal ging es um ein angeblich kostenloses Mobiltelefon bei T-Mobile, das sich laut einem nicht rechtskräftigen Urteil des Oberlandesgericht Wien dann doch als nicht geschenkt herausstellte.

Beanstandet wurde ein "Tarif plus Gratis-Handy", bei dem die Grundgebühr höher war als beim Vergleichstarif ohne Handy, so der VKI.

Prozess wegen "Gratishandys"

Bei einer Mindestvertragsdauer von zwei Jahren verursachte das "Gratis"-Mobiltelefon eine finanzielle Mehrbelastung von rund 240 Euro, rechnen die Konsumentenschützer vor. "Dieses Urteil stellt klar: Was mit dem Attribut 'gratis' versehen wird, darf mit keiner finanziellen Mehrbelastung des Verbrauchers verbunden sein. Es ist ein wichtiges Urteil und ein weiterer zentraler Schritt in Richtung von mehr Kostentransparenz in der Werbung", betont VKI-Juristin Barbara Bauer.