VKI-Energiekosten-Stop: Anmeldung endet nach Ostern

Kurz nach Ostern, am Mittwoch kommender Woche, endet die Anmeldefrist für die bereits siebente “Energiekosten-Stop“-Aktion des Verein für Konsumenteninformation (VKI). Bisher haben rund 15.800 Haushalte ihr Interesse an einem Wechsel des Strom- bzw. Gasanbieters bekundet, erklärte der VKI am Mittwoch in einer Aussendung.