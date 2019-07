Virus "Agent Smith" bedroht Smartphones: Das sollten Sie darüber wissen

WhatsApp weist eine Sicherheitslücke auf. Rund 25 Millionen Smartphones sind von der sogenannten "Malware" betroffen. Hier erfahren Sie alles wissenswerte über "Agent Smith".

Virus greift insbesonder Android Betriebssystem an



Die Schadsoftware ist oftmals in harmlos erscheinenden Apps wie etwa Fotoprogrammen oder Spielen versteckt. Diese kann jedoch dann auf Daten zugreifen - ohne Erlaubnis.

Zusätzlich kann es damit zu Kreditkarten-Missbrauch kommen, so die Experten von "Check Point".

"Agent Smith", so wird die Malware von Experten bezeichnet, greift insbesondere das Betriebssystem Android an. In Indien, aber auch Indonesien oder den USA wurden bisher die meisten Fälle gemeldet.