Virtuelle Führung durch die Baustelle im Parlament

Das virtuelle Führungsangebot des Parlaments "Visit #OeParl" ist um ein Format reicher: Vermittler führen nun im Onlinerundgang durch die Baustelle des historischen Parlamentsgebäudes am Ring.

Die virtuellen Führungen durch das Parlament in der Hofburg, die Heldenplatz-Führung "Demokratie.Macht.Orte", der Rundgang durch das Palais Epstein und seit Kurzem durch die Baustelle im Parlament am Ring finden von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr in deutscher und englischer Sprache statt.