"Virtuelle Burger" und Panorama-Ausblick bei Le Burger Eröffnung auf der Wiener Rotenturmstraße

In der Wiener Rotenturmstraße 15 hat die edle Burger-Manufaktur Le Burger am Dienstag eröffnet. Zahlreiche prominente Gäste waren bei der Eröffnung dabei. Ein Highlight des Abends: "Virtuelle Burger".

Als besondere Überraschung konnten sich die Gäste auf einen “virtuellen Burger” freuen. „Unser Ziel war es, in Sachen Burger Maßstäbe zu setzen, sei es beim Interieur des Lokals, aber auch bei der Qualität unserer Produkte. Ich glaube, das ist uns in dieser Location eindrucksvoll gelungen“, so Tauber.

Mit dem “Licht ins Dunkel”-Burger werden sozial, körperlich und geistig behinderte Mitmenschen in Österreich unterstützt. „Der Bun aus Weizenmehl wurde extra mit Roten Rüben vermischt, damit er eine rötliche Farbe bekommt. Gefüllt wird er neben heimischem Rindfleisch, Preiselbeeren, Birnen, Ziegenkäse, Cheddar-Cheese, Blattspinat und gegrillter Zwiebel mit Dijon-Senf. Natürlich gibt es den Burger auch in einer vegetarischen Variante“, versichert Tauber.

Le Burger in der Rotenturmstraße engagiert sich für soziale Projekte

Auch durch den Verkauf von den Getränken Lemonaid & ChariTea weitere soziale Projekte in Entwicklungsländern. Zudem wird in den Filialen auf die Verwendung von Kunststoff verzichtet. „Kunststoffboxen, wie bei den großen Ketten üblich, sind bei uns undenkbar. Verpackungen, Gläser, ja sogar die Strohhalme werden aus nachhaltigen Materialen gefertigt“, so der COO von Le Burger, Ingo Faust. Bei der Eröffnung wurden als besondere Überraschung VR-Brillen an die Gäste verteilt.