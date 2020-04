Virtuelle Ausstellung "Stolberggasse" in der Wiener Secession

Bevor die Wiener Secession Mitte Juni wieder ihre Türen öffnet, können Interessierte die Arbeit "Stolberggasse" der Künstlerin Sophie Thun live via Überwachungskamera verfolgen.

Mit einer speziell für den digitalen Raum konzipierten Arbeit öffnet die Wiener Secession am 29. April um 19.00 Uhr ihre virtuellen Tore. Unter dem Titel "Stolberggasse" ist die neue Arbeit der Wiener Künstlerin Sophie Thun bis zum 21. Juni zu erleben. Dafür sendet sie aus dem Grafischen Kabinett der Secession eine Live-Übertragung.

"Die Dialektiken zwischen dem Ort der Produktion und der Präsentation des Werks, zwischen ihrer eigenen Arbeitssituation als Künstlerin und der physischen Präsenz des Körpers sind wiederkehrende Themen im fotografischen Werk von Sophie Thun", heißt es in der Ankündigung der Secession. Bereits bisher habe die Künstlerin Orte, an denen sie ihre Werke ausstellt, zum Ausgangspunkt ihrer Fotografien gemacht und gezeigt, wie sich ihr Körper in diese einschreibt. Für "Solberggasse" hat Thun diesen Ansatz weiterentwickelt und für den digitalen Raum adaptiert.

Dafür richtet sich die Künstlerin ihre Dunkelkammer im Ausstellungsraum ein, um alleine vor Ort Fotogramme von allen Gegenständen ihrer Wohnung in der Stolberggasse in Wien herzustellen. "Das Inventar, das sie ausbelichtet, reicht von Zahnbürsten und Küchenutensilien über Bücher, Werkzeuge und Büroklammern bis zu Haargummis", so die Werkbeschreibung. Das einzige Ausschlusskriterium sei die Größe der Gegenstände, die dem Medium entsprechend das Format eines Großbildnegativs nicht übersteigen darf.

Darüber hinaus beinhaltet die langsam anwachsende Installation auch die mehrteilige Farbfotografie "Looking at the Window 12.02.20 Kabinett", die im Maßstab 1:1 jenes Fenster abbildet, das sich hinter der Fotografie befindet und zur Verdunkelung des Raums verbaut wurde. "Der Ausblick, die Verbindung nach Außen, bleibt Illusion und der Blick wird stattdessen auf den Innenraum zurückgeworfen. Auch die gleichbleibende Tages- und Jahreszeit auf dem Bild lässt sich als ein Zeichen des Stillstands lesen und verweist so auf das Paradigma der Fotografie als angehaltener Moment ebenso wie auf aktuelle Situation des Lockdown", so der Pressetext.

Besucher können Geschehen via Überwachungskameras verfolgen

Die virtuellen Besucher der Secession können via Überwachungskameras das Geschehen im Ausstellungsraum in Realzeit auf der Website verfolgen. Wesentlich an der Installation sei, dass Thun nicht nur die Ergebnisse ihrer Arbeit, sondern auch die Arbeit selbst sichtbar macht "und so auf die damit verbundenen Orte, Mechanismen und Performances reflektiert".

Real geöffnet wird die Secession dann wieder am 16. Juni. Dann ist noch bis zum 21. Juni die Filminstallation von John Akomfrah im Hauptraum zu sehen, bis 6. September läuft in der Galerie die Schau von Michael E. Smith. Am 3. Juli folgen dann Verena Dengler und Suellen Rocca. Die Ausstellungen von Maria Hassabi und Carlos Bunga wurden auf 2021 verschoben.

Unterdessen fordert der Vorstand der Secession einem Offenen Brief Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) "auf, unmittelbare, aber auch weitreichende Maßnahmen in Angriff zu nehmen, um die unabhängige Kunstproduktion und freie Szene sofort und nachhaltig zu stärken und so die lebendige, international anerkannte Kunst- und Kulturszene Österreichs für die Zukunft zu sichern". Darunter wird u.a. unbürokratische Soforthilfe für alle in Österreich lebenden freischaffenden Künstler rückwirkend ab März für die Dauer der Coronakrise, weitreichende Abgeltung der durch die Coronakrise entstandenen Verluste von Vereinen und Initiativen, steuerliche Absetzbarkeit von Kunstkäufen und die Anhebung der Beitragsgrenzen in der Künstlersozialversicherung verstanden.

