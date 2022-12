Viren sollen mit Luftfiltern länger überleben können

Laut einer neuen Studie bestimmt der Säuregehalt in der Luft, wie lange Viren wie das Cornavirus infektiös bleiben. Forscher haben nun auch die Rolle von Luftfiltern dabei beleuchtet.

Viren sollen aufgrund von Luftfiltern länger überleben können

Je saurer die Luft, desto schneller werden Viren deaktiviert. Zu diesem Schluss kam ein Team von Forscherinnen und Forschern der Eidgenössischen Hochschulen Zürich und Lausanne und der Universität Zürich in einer neuen Studie, die am Mittwoch im Fachblatt "Environmental Science & Technology" erschien.

"Durch Manipulation der Luft werden die Viren schneller inaktiv"

"Mit diesem Wissen könnte man deutlich schneller gegen infektiöse Viren in der Luft vorgehen", erklärte Tamar Kohn, Mitautorin der Studie, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. "Um mit Luftfiltern oder durch das Öffnen von Fenstern mechanisch die Konzentration von Viren in der Luft zu reduzieren, braucht es eine gewisse Zeit. Durch Manipulation der Luft werden die Viren schneller inaktiv"

Luftfilter filtern nicht nur Aerosole, sondern auch Säuren aus der Luft

Risiko der Influenza-Ansteckung steigt in öffentlichen Gebäuden

"Das Risiko einer Influenza-Übertragung kann in solchen öffentlichen Gebäuden erheblich steigen im Vergleich zu Gebäuden, die mit ungefilterter Aussenluft versorgt werden", schrieben die Autoren in der Studie. Sie schlagen deshalb vor, gefilterte Luft mit geringen Mengen an Säuren zu zersetzen. Laut der Studie könnte schon eine geringe Zugabe von Salpetersäure das Risiko einer Corona-Infektion um das Tausendfache senken.

Säure in der Luft kann Kusntwerke und Bücher schädigen

Das Problem daran: Säure in der Luft kann Kunstwerke und Bücher, sowie Leitungen und gewisse Baumaterialien schädigen. So könne man beispielsweise Basen wie Ammoniak aus der Luft entfernen - auch so würde sich der pH-Gehalt, die Messgröße für den Säuregehalt in der Luft, erhöhen. "Die Geräte dafür existieren schon", stellte Kohn klar.