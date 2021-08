Villacherin ermordet: Drei Frauen schuldig gesprochen

Nach der Urteilsaufhebung durch den Obersten Gerichtshof wurde nun der Schuldspruch gegen drei Frauen in Klagenfurt bestätigt. Das Trio ermordete eine 72-jährige Villacherin und legte mehrere Brände.

Am 20. Oktober sind drei Frauen am Landesgericht Klagenfurt im zweiten Rechtsgang wegen Mordes, Brandstiftung und Betrugs schuldig gesprochen worden. Staatsanwältin Bettina Dumpelnik warf zwei der drei Angeklagten den Mord an einer 72 Jahre alten Villacherin vor. Nun hat der Oberste Gerichtshof die Schuldsprüche bestätigt. Alexandra Michel-Kwapinski bestätigte auf APA-Anfrage eine Meldung der "Kronen Zeitung".