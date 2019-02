Viktor Gernot wird Botschafter für Wiens Kinderhospiz MOMO

Ab 10. Februar 2019 verstärkt Kabarettist Viktor Gernot als ehrenamtlicher Botschafter Wiens mobiles Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO.

Mit der Wahl dieses Datums wird ein Zeichen gesetzt, denn seit 2006 gilt dieser Tag als “Tag der Kinderhospizarbeit”. “Schwerkranke Kinder und ihre Familien werden in unserer Gesellschaft leider noch immer nicht in der Weise wahrgenommen und wertgeschätzt wie sie sich das verdient hätten”, so der Kabarettist, Schauspieler und Musiker. Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens will Viktor Gernot seine Bekanntheit nutzen, um schwerstkranken Kindern und ihren Familien eine Stimme zu geben.