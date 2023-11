Vierter Wiener HipHop Ball steigt am 2. März 2024 im Kursalon Wien

"United in Diversity" lautet die Mission des vierten Wiener HipHop Balls, der am 2. März 2024 im Kursalon Wien dazu einlädt, bunte Sneakers zur klassischen Ballrobe zu kombinieren.

Rahmenprogramm beim Wiener HipHop Ball mit vielen Highlights

Pulsierende Beats begegnen an diesem Abend klassischen Klängen. Auf den ersten Blick scheinen beim Konzept des Wiener HipHop Balls zwei gegensätzliche Welten aufeinander zu prallen. Doch beide teilen - sowohl historisch betrachtet als auch im Zeitgeist der Moderne - dieselbe Wertigkeit.

Die Fusionierung der Kunstformen zieht sich durch den Abend, der noch einige Überraschungsacts und Happenings birgt, die bis zum Event im März nach und nach veröffentlicht werden. Den Glanzpunkt des Balls bildet die feierliche Verleihung der "Chain of Glory" an wegweisende Persönlichkeiten der Szene sowie: Weltklasse-Breakdance trifft auf den Wiener HipHop Ball.

Flying Steps als Highlight des Ballabends in Wien

Der absolute Höhepunkt und der krönende Abschluss des Abends wird zweifellos der Auftritt der Flying Steps sein. Als größte urbane Tanzschule in ganz Europa mit globaler Präsenz in allen bekannten Theatern, einzigartigen Ausbildungsprogrammen und kreativen Produktionen repräsentieren sie einen Leuchtturm für Innovation in der Tanz- und Unterhaltungsbranche.