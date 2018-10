Viertelmarathon: Erster "C-RUN 10.55" in Wien

Quer durch das Zentrum von Wien verläuft die Strecke des einzigen Wiener Viertelmarathons. Der C-RUN 10.55 findet am Samstag um 10.55 Uhr statt.

Am 20. Oktober findet der Wiener Viertelmarathon C-RUN 10.55 statt. Gestartet wird bei WIEN MITTE The Mall und führt an alten Bauten vorbei bis zum Ziel am Donauufer vor der Millennium City.

Ideale Bedingungen für einen Marathon Das Wetter prognostiziert herbstliche Temperaturen, es scheint das ideale Laufwetter zu werden. Musik im Start- und Zielbereich soll zusätzlich für gute Bedingungen sorgen. Für den ersten C-RUN 10.55 werden auch Trainer von Homes Place vor Ort sein, um für das richtige Warm-Up zu sorgen. Außerdem können Teilnehmer nach dem Lauf die Garderoben und Duschen vom Fitnesscenter Homes Place nutzen. Auch umfangreiches Gastronomieangebot wird vor Ort seit. Für Zuseher gibt es die Möglichkeit, im Start- und Zielbereich ihre Läufer zu beobachten. Parken ist in WIEN MITTE The Mall und in der Millennium City für drei Stunden gratis möglich.

Den Namen hat C-RUN übrigens vom Namen “Center”. Schließlich wird von einem Center zu dem nächsten Center gelaufen. Teilnehmer können auch in Teams an dem Marathon teilnehmen. Die einzelnen Zeiten werden bei der Gesamtwertung dann addiert.

Die Startnummern werden am 19. Oktober im WEMOVE Runningstore von 12 bis 20 Uhr und am 20. Oktober von 8 bis 10 Uhr in WIEN MITTE The Mall ausgegeben. Der C-Run 10.55 startet am Samstag um 10.55 Uhr bei WIEN MITTE The Mall und führt 10,55 Kilometer bis zur Millennium City.