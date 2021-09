Viertel Kilo Heroin in "Bunkerwohnung" in Wien gelagert

Die Wiener Polizei konnte am Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer in Wien festnehmen. In ihrer Wohnung fanden die Beamten rund 250 Gramm Heroin im Wert von rund 10.000 Euro.

Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte die Wiener Polizei am Dienstag zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler festnehmen. Die Polizisten konnten zuerst einen Suchtmittelhandel im Bereich des Hohen Marktes wahrnehmen und nahmen vor Ort einen 41-jährigen Serben fest. Anschließend wurde eine Hausdurchsuchung mit Unterstützung der WEGA in einer mutmaßlichen "Bunkerwohnung" durchgeführt.

Viertel Kilo Heroin beschlagnahmt

Dabei wurde ein 34- jähriger Serbe festgenommen und rund 250 Gramm Heroin, geringe Mengen Kokain und Cannabis sowie rund 1.000 Euro Bargeld sichergestellt. Darüber hinaus gelang es den Polizisten vier vermeintliche Suchtmittelabnehmer auszuforschen und zur Anzeige zu bringen.